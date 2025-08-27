A- A+

MOBILIDADE Trecho ao lado do Mercado de Peixinhos ficará interditado até 6 de setembro Uma parte do cruzamento da Avenida Costa Azevedo com a Avenida Presidente Kennedy será interditada para serviços de drenagem durante 10 dias

Motoristas que trafegam próximo ao Mercado Público de Peixinhos devem ficar atentos para uma mudança temporária no trânsito. A partir desta quarta-feira (27), um trecho do cruzamento da Avenida Costa Azevedo com a Avenida Presidente Kennedy, em Olinda, será interditado para serviços de drenagem durante 10 dias.

No período, os motoristas que trafegam pela Presidente Kennedy, no sentido rotatória de Salgadinho, não poderá dobrar à direita na rua do mercado público. Enquanto os condutores quem vem de Jardim Brasil II, pela Costa Azevedo, precisará seguir pela Kennedy, no sentido Salgadinho.

Com investimento de aproximadamente R$ 100 mil, a intervenção visa melhorar a drenagem e solucionar um dos principais pontos de alagamento da cidade.

Segundo a Secretaria de Gestão Urbana, a obra compreende cerca de 400 metros entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua da Areia. O trabalho inclui a limpeza e desobstrução da rede de drenagem, além da substituição da tubulação da via.

“O objetivo da intervenção é a gente fazer com que a água escoe e nós possamos fazer o serviço de substituição da tubulação que corta a avenida”, explicou o secretário de Gestão Urbana, Manoel Carlos.

Os comerciantes do Mercado Público de Peixinhos, frequentemente afetados pelos alagamentos, apoiam a iniciativa. Evaldo Arruda, que tem um quiosque de caldos no local e vê a obra como fundamental para o bairro.

“Com certeza vai melhorar. Quando chove, a água fica parada porque está tudo entupido. Se desentupirem e trocarem a tubulação, vai fluir bem melhor”, disse.

A Prefeitura de Olinda reforça que os moradores e comerciantes façam o descarte adequado do lixo para evitar o entupimento de galeria e canaletas, contribuindo, assim, para a limpeza da cidade e para a prevenção de alagamentos nos períodos chuvosos.



Com informações da assessoria.

