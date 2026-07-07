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ZONA NORTE DO RECIFE Trecho da BR-101 na Guabiraba será interditado temporariamente para manutenção de viadutos O trânsito do local será afetado nos dias 25 e 26 de julho

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) anunciou a interdição temporária da passagem inferior da BR-101/PE, no km 61,2, no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife, para os dias 25 e 26 de julho.

O bloqueio do trecho é para a realização de serviços de manutenção corretiva pontual dos viadutos existentes no local.

O tráfego na área, que funciona nos dois sentidos e atualmente é realizado pela passagem inferior, será desviado para a pista principal da BR-101. Os motoristas e motociclistas deverão utilizar retornos mais próximos, localizados no km 60,5 e no km 63,2.

O Dnit informou que haverá sinalização na pista para auxiliar os usuários da rodovia e garantir maior segurança durante a execução da obra.

A previsão é que a circulação volte ao normal após a conclusão dos serviços. A expectativa do órgão é que a manutenção seja finalizada em até dois dias.

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