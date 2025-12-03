A- A+

Obras Trecho da BR-232 entre Bonança e Moreno é interditado e tráfego na via sofre alterações Obra ocorre no sentido capital-interior da rodovia

O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) iniciou, nessa terça-feira (2), uma intervenção no quilômetro 34 da BR-232, entre o distrito de Bonança, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, e Moreno, na Região Metropolitana do Recife. O serviço é feito no sentido capital-interior da rodovia.

A obra tem como finalidade recuperar 83 placas de concreto do pavimento rodoviário. Os serviços têm previsão de duração total de 30 dias consecutivos.

Durante a intervenção, um desvio temporário estará em funcionamento entre os quilômetros 34 e 34,5. A alteração no tráfego deve permanecer ao longo de todo o dia e da noite.

Desvio na BR-232 entre os municípios de Bonança e Moreno. Foto: DER/Divulgação.

“O DER-PE pede a atenção e a colaboração dos motoristas que trafegam pelo local e recomenda que, sempre que possível, os condutores planejem seus deslocamentos com antecedência”, informou o DER.



