estrada Trecho da BR-232 é liberado depois de mudança temporária para içar peças de passarela e ciclovia Além do DER-PE, também atuou no bloqueio a Polícia Rodoviária Federal (PRF)

O trecho da BR-232 que compreende os quilômetros 8 e 9 da via, no Curado, na Zona Oeste do Recife, já está liberado depois de sofrer mudança temporária para o içamento de estruturas que vão compor a passarela e a ciclovia do local.

A informação foi confirmada pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE). A liberação ocorreu às 2h deste domingo (7), dentro do prazo previsto, segundo o órgão.

Além do DER-PE, também atuou no bloqueio a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A interdição foi necessária por se tratar de uma superestrutura, o que demandou complexidade do serviço. De acordo com o diretor-presidente do DER-PE, Rivaldo Melo, a operação foi uma etapa fundamental da obra de triplicação da rodovia.

Ciclovia

Classificada como Obra de Arte Especial (OAE), a ciclovia é composta por rampas em concreto armado (65 metros e 200 metros) e uma superestrutura metálica de 265 metros.

