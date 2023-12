A- A+

METRÔ Trecho da Linha Centro do metrô está interditado nesta quinta (7) entre estações Recife e Ipiranga Com trilhos em manutenção, viagens estão acontecendo em linha singela entre os percursos

O trecho entre as estações Recife e Ipiranga, da Linha Centro do metrô, está interditado. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU Recife), o problema na rede aérea foi detectado por volta das 10h30 desta quinta (7).

O percurso está operando em linha singela, quando apenas uma via é utilizada pelos trens nos dois sentidos. Os passageiros estão embarcando e desembarcando na plataforma 2 (sentido subúrbio/Recife). A partir da estação Ipiranga, os trens voltam a trafegar nas duas vias.

De acordo com a CBTU, técnicos da manutenção estão no local para sanar o problema. Até o momento não há previsão de volta do funcionamento normal da linha.

