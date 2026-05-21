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LEILÃO

Trecho de escada da Torre Eiffel é leiloado por 450 mil

Procedente de uma coleção particular, onde permaneceu por mais de 40 anos, este trecho estava estimado entre 120.000 e 150.000 euros

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Trecho da escadaria da estrutura original da Torre Eiffel exposto na fachada da casa de leilões francesa Artcurial, antes de seu próximo leilão em ParisTrecho da escadaria da estrutura original da Torre Eiffel exposto na fachada da casa de leilões francesa Artcurial, antes de seu próximo leilão em Paris - Foto: Dimitar Dilkoff/AFP

Um trecho da escadaria da Torre Eiffel, composto por 14 degraus, foi arrematado nesta quinta-feira (21) por 450.160 euros (2,6 milhões de reais, na cotação atual) por um colecionador francês, anunciou a casa de leilões Artcurial.

Com uma altura de 2,75 metros, procede da escada helicoidal original da "Dama de Ferro", datada de 1889, que ligava o segundo ao terceiro andar do emblemático monumento de Paris.

Procedente de uma coleção particular, onde permaneceu por mais de 40 anos, este trecho estava estimado entre 120.000 e 150.000 euros.

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Em 2016, uma peça semelhante vendida pela mesma casa de leilões alcançou 523.800 euros (1,8 milhão de reais, na cotação da época), enquanto o recorde foi estabelecido em 2008, na Sotheby’s, quando um comprador americano pagou 552.750 euros (1,82 milhão na cotação daquele ano) por outro trecho.

Em 1983, a instalação de um elevador entre os dois últimos andares da torre obrigou a desmontagem e o corte de uma escada em 24 partes.

Segundo a Artcurial, dos trechos vendidos naquele ano, "poucos permaneceram na França e foram conservados por seus compradores originais".

Vários elementos foram parar em locais prestigiosos ao redor do mundo: um está instalado nos jardins da Fundação Yoishii, em Yamanashi, no Japão; um segundo, perto da Estátua da Liberdade, em Nova York; e um terceiro, na Disney. Outros pertencem a coleções particulares.

Com 324 metros de altura, a Torre Eiffel foi construída por Gustave Eiffel (1832-1923) para a Exposição Universal de 1889.

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