Trecho de rodovia de SP será rebatizado em homenagem a Silvio Santos
Pela proposta, o trecho que liga São Paulo a Jundiaí, entre os km 10 e 56, passa a ser chamado "Rodovia Comunicador Silvio Santos"
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) sancionou nesta quarta-feira (17) o projeto de lei que prevê alterar o nome de um trecho da Rodovia Anhanguera para prestar uma homenagem a Silvio Santos.
O apresentador morreu no dia 17 de agosto de 2024, e deixou um legado por meio de sua personalidade excêntrica e de sua extensa carreira na televisão.
Pela proposta, o trecho que liga São Paulo a Jundiaí, entre os km 10 e 56, passa a ser chamado "Rodovia Comunicador Silvio Santos".
Leia também
• SBT troca especial de Zezé Di Camargo por episódio inédito de "Chaves" após pedido do cantor
• SBT cancela especial de Natal de Zezé Di Camargo após cantor dizer que emissora "se prostituiu"
A Anhanguera começa no km 10 na Rua Monte Pascal, ainda no bairro da Lapa, na capital paulista e vai até o km 453, em Igarapava, junto à ponte sobre o Rio Grande, divisa com Minas Gerais.
O projeto foi protocolado três dias após a morte do apresentador, em 20 de agosto do ano passado. No argumento, a deputado Dani Alonso (PL) afirma que a homenagem "fica localizada perto da sede do Centro de Televisão Anhanguera, ou CDT da Anhanguera, que é o complexo de estúdios do SBT."