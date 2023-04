A- A+

CHUVAS Trecho do Ramal Curado em Jaboatão é interditado por possibilidade de deslizamento de barreira As estações Jorge Lins e Curado foram fechadas pela CBTU. O motivo seria as fortes chuvas na RMR

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) interditou, a partir da manhã desta quinta-feira (27), trecho do Ramal Curado, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O motivo seria a possibilidade de deslizamento em uma barreira localizada entre as Estações Marcos Freire e Jorge Lins por conta das chuvas na região desde o início do dia.



De acordo com Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a região de Jaboatão registrou, nas últimas 24 horas, um volume de precipitações de 45,68 mm.

Com a decisão da CBTU, o Ramal Curado funcionará apenas entre as Estações Cajueiro Seco e Marcos Freire. As estações seguintes - Jorge Lins e Curado - foram fechadas para evitar a possibilidade do acidente enquanto as autoridades tentam resolver a questão.

Confira a nota divulgada pela CBTU na íntegra:



“A CBTU Recife informa que, a partir de hoje, 27, o Ramal Curado irá operar apenas entre as Estações Cajueiro Seco e Marcos Freire devido à possibilidade de deslizamento de uma barreira localizada entre as Estações Marcos Freire e Jorge Lins. A CBTU está em contato com os órgãos responsáveis para que o problema seja sanado".

Não é a primeira vez que o trecho é interditado pela CBTU. A primeira foi em agosto de 2017, quando ocorreu um incidente envolvendo a mesma barreira, que rompeu e causou um deslizamento de terra. O trecho permaneceu fechado até a conclusão das obras na linha. A outra ocasião foi em maio de 2021, quando, assim como dessa vez, as Estações Jorge Lins e Curado foram fechadas por risco de rompimento da barreira.

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes afirmou que não havia sido notificada pela CBTU sobre a interdição, mas que já acionou a Defesa Civil para localizar a área de risco e tomar as providências necessárias.



