A- A+

CAMARAGIBE Trecho da Estrada de Aldeia é interditado para serviços de pavimento nesta quarta-feira (15) Segundo o DER, inicialmente, serão realizados serviços de remendo profundo da pista

Motoristas que circulam na PE-027, a Estrada de Aldeia, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), devem ficar atentos. Nesta quarta-feira (15), interdições pontuais serão feitas entre os quilômetros 0 e 2 da rodovia estadual para recuperação do asfalto.



Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), inicialmente, serão realizados serviços de remendo profundo da pista.

Durante a execução dos serviços, equipes de trânsito do órgão estadual vão orientar condutores | Foto: DER-PE/Divulgação

"Esta etapa é fundamental para a recuperação da estrutura do pavimento e antecede os serviços de recapeamento asfáltico da rodovia, que serão executados na sequência", afirmou o DER-PE.

Interdições pontuais e temporárias serão realizadas em 13 pontos ao longo do trecho da Estrada, de forma não simultânea, conforme o avanço das obras que devem ser finalizadas ainda nesta quarta-feira (15).



"A intervenção contará com sinalização adequada e desvio do tráfego no próprio local, visando garantir a segurança dos motoristas e das equipes de trabalho", destacou o DER-PE.



Durante a execução dos serviços, equipes de trânsito do órgão estadual estarão no local para orientar condutores e auxiliar na organização do fluxo de veículos.



A intervenção, reforça o DER-PE, tem o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade e segurança da rodovia.

Veja também