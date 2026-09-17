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Liberação

Trecho pedagiado que formou cratera no Cabo de Santo Agostinho é liberado para passagem de veículos

Asfalto de ponte cedeu na terça-feira (15) na altura do km 3 da VPE-34 que dá acesso ao Estaleiro Atlântico Sul do Porto de Suape

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Trecho do quilômetro 3 da VPE-34 no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, foi liberado para a passagem de veículosTrecho do quilômetro 3 da VPE-34 no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, foi liberado para a passagem de veículos - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

O trecho do quilômetro 3 da VPE-34 no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, foi liberado para a passagem normal de veículos na noite dessa quarta-feira (16).

A informação foi confirmada pela Concessionária Rota do Atlântico em nota enviada para a imprensa.

A estrutura de uma ponte que dá acesso ao Estaleiro Atlântico Sul do Porto de Suape, havia cedido na terça-feira (15) e formado uma cratera na via.

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"Desde a identificação da ocorrência, na noite de terça-feira (15), as equipes de engenharia, manutenção e operação permaneceram mobilizadas para executar os serviços necessários, permitindo a liberação do fluxo com apoio operacional e segurança para os usuários e empresas localizadas nas proximidades", informou a Rota do Atlântico.

Os dois sentidos da pista tinham sido afetados após o asfalto ceder no trecho pedagiado, impedindo a circulação de veículos na área. 

"No momento, as equipes da Concessionária permanecem no local, orientando o fluxo de veículos e realizando ações complementares na rodovia. Por isso, os motoristas devem manter atenção redobrada, reduzir a velocidade e ficar atentos às orientações e sinalizações. A segurança permanece como prioridade, tanto para os usuários quanto para os profissionais que seguem trabalhando", completou a concessionária.

Segundo a concessionária, as causas do rompimento do trecho ainda estão sendo investigadas pela companhia.

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