Obra de triplicação da BR-232 é finalizada; todas as faixas estão liberadas

O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) informou que a partir desta sexta-feira (28) o trecho triplicado da BR-232 no Recife e área vizinha foi totalmente finalizado e liberado nos dois sentidos.

As seis faixas da rodovia estão livres definitivamente após conclusão de toda a concretagem em 6,8 quilômetros. Com isso, quem circula pela estrada terá maior mobilidade, fluidez e segurança. Com o feriadão de 1º de Maio, duas das lombadas eletrônica na estrada estarão desligadas.

A triplicação beneficia mais de 4 milhões de usuários, diminuindo o tempo de viagem em 60%.



A BR-232 tem um tráfego diário de 70 mil veículos, e o trecho que vem sendo requalificado vai do final da Avenida Abdias de Carvalho, na Zona Oeste do Recife, até as proximidades da entrada da BR-408.



Com o asfalto 100% concluído, a obra continua agora voltada para um novo sistema de drenagem, paisagismo, ciclovia e passarelas.

