Trégua de uma semana acordada no Sudão a partir de quinta-feira, informa Sudão do Sul

Os líderes do exército e as forças paramilitares em guerra no Sudão concordaram com uma trégua de sete dias, de 4 a 11 de maio, em conversa por telefone com o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, anunciou o Ministério das Relações Exteriores do Sudão do Sul nesta terça-feira (2).

"O general Abdel Fattah al-Burhan (...) e o general Mohamed Hamdane Daglo (...) concordaram em princípio com uma trégua de sete dias, de 4 a 11 de maio", anunciou o ministério em comunicado.

Ambos "deram o seu acordo (...) para nomear representantes para conduzir as negociações de paz que devem ser realizadas no local que escolherem", diz o comunicado.

Nenhuma das tréguas anteriores foi respeitada pelos beligerantes.

Os combates, iniciados em 15 de abril, já causaram mais de 500 mortos, principalmente em Cartum e Darfur (oeste), e milhares de feridos, segundo um balanço amplamente subestimado.

O conflito mergulhou o país, um dos mais pobres do mundo, em uma "verdadeira catástrofe", segundo a ONU.

Mais de 330 mil pessoas foram deslocadas e outras 100 mil partiram para os países vizinhos, segundo a ONU, que estima que haverá oito vezes mais refugiados.

Os que ficaram sofrem com a falta de água, eletricidade e comida em Cartum, uma das cidades mais quentes do mundo.

