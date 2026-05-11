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guerra Trégua no Oriente Médio em estado crítico, após Trump rejeitar resposta do Irã A crescente tensão provoca o temor de uma retomada das hostilidades no Golfo, frustra as esperanças de um acordo negociado rápido para a reabertura do Estreito de Ormuz ao transporte comercial e eleva os preços do petróleo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira (11), que o cessar-fogo no Oriente Médio se encontra em estado crítico, após descartar a contraproposta do Irã para pôr fim à guerra que incluía o fim do bloqueio americano aos portos iranianos e a liberação de seus ativos congelados.

A crescente tensão provoca o temor de uma retomada das hostilidades no Golfo, frustra as esperanças de um acordo negociado rápido para a reabertura do Estreito de Ormuz ao transporte comercial e eleva os preços do petróleo.

O Irã anunciou, nesta segunda-feira, que exigiu o fim da guerra na região, a suspensão do bloqueio americano aos seus portos e a liberação de seus ativos congelados na contraproposta apresentada a Trump, que a rejeitou categoricamente.

O presidente americano reagiu furioso à resposta de Teerã, declarando, em uma mensagem nas redes sociais, que a contraproposta é "TOTALMENTE INACEITÁVEL".

Posteriormente, o mandatário advertiu à imprensa na Casa Branca que o cessar-fogo no Irã está "incrivelmente enfraquecido [...] como quando o médico entra e diz: 'Senhor, seu ente querido tem exatamente 1% de chance de sobreviver'".

Por outro lado, em entrevista por telefone a um jornalista da emissora Fox News, Trump disse estar avaliando reiniciar sua operação para escoltar navios no Estreito de Ormuz.

A iniciativa tinha sido suspensa em 5 de maio, um dia depois de ter sido implantada, devido aos "grandes avanços obtidos" rumo a um acordo.

Após as declarações de Trump, o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, declarou, nesta segunda-feira, que as forças armadas da República Islâmica estão prontas para dar "uma lição perante qualquer agressão".

"Nossas forças armadas estão prontas para responder e infligir uma lição a qualquer agressão", afirmou no X.

A guerra 'não terminou'

O embate agitou os mercados de energia e o barril de petróleo do tipo Brent do Mar do Norte, referência do mercado internacional, voltou a superar os 100 dólares (aproximadamente R$ 490, na cotação atual) o barril.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores iraniano, Teerã pediu o fim do bloqueio naval americano e da guerra "em toda a região", o que implica um cessar dos ataques israelenses contra o grupo pró-iraniano Hezbollah no Líbano.

Durante uma coletiva de imprensa, seu porta-voz, Esmaeil Baghaei, informou que as exigências do Irã incluem, ainda, a "libertação dos ativos pertencentes ao povo iraniano, que durante anos estiveram bloqueados injustamente em bancos estrangeiros".

As exigências significariam o retorno à situação anterior ao ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra seu território, em 28 de fevereiro, e também seriam o equivalente a uma vitória de Teerã em sua luta contra o isolamento econômico.

O fim das sanções internacionais reduziria a influência de Washington sobre Teerã para impor limites ao seu programa de enriquecimento de urânio, um tema que tem sido um obstáculo para um acordo.

Estados Unidos, Israel e seus aliados acusam o Irã de almejar a fabricação de uma bomba atômica, o que Teerã nega.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, insistiu, no domingo, em que a guerra não terminará até que as instalações nucleares do Irã sejam destruídas.

'O maior' choque energético

O tema estará na agenda do presidente Trump durante sua viagem desta semana à China, informou uma fonte do governo americano.

Antes da visita, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou nesta segunda-feira doze pessoas e entidades vinculadas com Teerã, as quais acusa de "facilitar" a venda de petróleo iraniano à China.

Três pessoas radicadas no Irã e nove empresas - com sede em Hong Kong e Emirados Árabes Unidos - aparecem sujeitas às novas medidas punitivas.

A ausência de acordo aumenta a preocupação sobre o Estreito de Ormuz, onde o Irã restringe o tráfego marítimo e estabeleceu um mecanismo para cobrar pedágios dos navios que atravessam a via.

A Casa Branca considera inaceitável que Teerã controle a rota de exportação de 20% do petróleo mundial, e a Marinha dos Estados Unidos também bloqueia os portos iranianos nas duas direções.

O presidente-executivo da gigante do petrolífera saudita Aramco, Amin Nasser, declarou nesta segunda-feira que a guerra no Oriente Médio provocou o maior choque energético que o mundo já viveu.

"Mesmo que o Estreito de Ormuz fosse reaberto hoje, levaria meses para o mercado se reequilibrar, e se a sua reabertura fosse adiada por mais algumas semanas, o retorno à normalidade se estenderia até 2027", afirmou Nasser durante um telefonema com investidores.

Além disso, se a passagem de fertilizantes pelo estreito não for permitida "em algumas semanas", dezenas de milhões de pessoas poderiam enfrentar fome e inanição, disse à AFP Jorge Moreira da Silva, diretor-executivo do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS) e líder do grupo de trabalho dedicado a evitar uma crise humanitária iminente.

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