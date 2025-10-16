Trela Audiovisual oferece oficina gratuita para professores sobre uso do cinema em sala de aula
As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até este sábado (18)
O projeto Trela Audiovisual está com inscrições abertas até o próximo sábado (18) para a oficina “Cinema em sala de aula”, uma formação gratuita online voltada para professores de todo o estado de Pernambuco.
A capacitação tem o objetivo de inspirar os docentes do ensino fundamental anos finais e ensino médio a utilizarem filmes em sala de aula como ponto de partida para debates e conexões entre arte e conhecimento.
Para participar da oficina, os educadores podem se inscrever pelo formulário do projeto (acesse aqui). O número de vagas é limitado.
Os professores selecionados serão informados por e-mail ou WhatsApp sobre a participação na formação.
As aulas acontecem nos dias 20, 22, 29 e 30 deste mês, sempre das 19h às 20h.
Os participantes receberão certificado mediante presença mínima de 75%.
“Cinema em sala de aula”
Esta é a primeira vez que o Trela, voltado para adolescentes em idade escolar, realiza uma ação destinada exclusivamente a professores.
"Filmes e séries sempre agiram como ferramenta educativa e de pertencimento, mas hoje reels e tiktoks mediam nossa relação imediata como o mundo ao redor. É fundamental para professores e estudantes se apropriarem dessa linguagem e das formas que usamos essa linguagem em nosso estado", explicou Ingrid Xavier, uma das realizadoras do Trela.
Durante a oficina, serão trabalhados conteúdos das diretrizes educacionais, como a BNCC, nas quatro áreas do saber.
A ação faz parte do TRELA Audiovisual – Itinerância, incentivada pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), através da Prefeitura do Paulista, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Juventude.
Em um segundo momento, o projeto prevê levar ao município do Paulista uma sessão de cinema com debate para escolas da rede pública.
Trela Audiovisual
O Trela Audiovisual já formou mais de 200 alunos, tendo, inclusive, ex-alunos do curso premiados em festivais de cinema, como o Cine PE.
A iniciativa pernambucana forma jovens para o mercado local a partir de oficinas que pensam a lógica de produção audiovisual e passeiam por tudo o que aconteceu por trás das câmeras, desde o roteiro até a edição.
Com informações da assessoria