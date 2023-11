A- A+

Acidente Trem atinge ônibus em Brasília, e mulher morre por conta da colisão A vítima, de 30 anos, teria sido lançada para fora do ônibus com o impacto e, depois, foi atingida pelo trem. A morte se deu no local

Um trem de carga colidiu com um ônibus que atravessava a linha férrea do SIA, em Brasília, na tarde desta sexta-feira (17). Uma passageira do ônibus morreu e ao menos cinco pessoas ficaram feridas.

A mulher, de 30 anos, teria sido lançada para fora do ônibus com o impacto e, depois, atingida pelo trem. A morte se deu no local.

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a avaliação inicial aponta para avanço de passagem pelo coletivo de passageiros.

"Em uma análise prévia realizada com as imagens do acidente, é possível observar que o coletivo avançou a passagem em nível sem atentar para a sinalização do local e para os avisos de emergência emitidos pela composição ferroviária", informou a agência.

A ANTT ainda informou que já acionou a concessionária para que sejam apuradas as responsabilidades do acidente. O laudo deve ser entregue à ANTT em até 30 dias.

O motorista do ônibus foi encaminhado para o Hospital de Base em estado de choque, informou a Polícia Militar ao G1. Ele deve ser levado para a delegacia para prestar depoimento sobre o acidente ainda nesta sexta.

O momento do acidente foi registrado por um motorista que passava pelo local. Nas imagens, é possível observar o ônibus atravessando a linha e sendo atingido em seguida.

O sinal sonoro de alerta do trem estava funcionando no momento do choque entre os dois veículos.





