A- A+

Espanha Trem colide em muro caído nos trilhos e deixa vários feridos na Catalunha Por ora, não há mais detalhes sobre o ocorrido e o estado dos feridos

Um trem suburbano se chocou nesta terça-feira (20) contra um muro de contenção que caiu sobre a linha férrea na província de Barcelona, deixando várias pessoas feridas, informou a Defesa Civil da região espanhola da Catalunha.

"Um muro de contenção caiu sobre os trilhos provocando uma colisão com um trem de passageiros", indicou a Defesa Civil na rede social X, especificando que os serviços de emergência estão "prestando atendimento aos feridos" neste acidente ocorrido perto do município de Gelida, a cerca de 40 km de Barcelona.

Por sua vez, o Serviço de Emergência da Catalunha informou nessa mesma rede social que suas equipes "estão atendendo 15 pessoas afetadas pelo menos", e que 11 ambulâncias foram enviadas ao local do acidente.

Por ora, não há mais detalhes sobre o ocorrido e o estado dos feridos.

Este novo incidente ocorre enquanto a Espanha ainda está em estado de comoção pelo grave acidente ferroviário ocorrido no domingo na Andaluzia, no sul do país, quando dois trens de alta velocidade colidiram, deixando pelo menos 42 mortos.

Veja também