Evento Trem do Forró abre novo lote de ingressos para temporada 2023 Kits para as viagens que ocorrem em junho estão à venda nos shoppings Boa Vista e Riomar, e no site da atração.

A temporada 2023 do Trem do Forró está a todo o vapor. O novo lote de ingressos para o tradicional passeio, que ocorre há mais de 30 anos, já está disponível nos quiosques do Ticket Folia (Shopping Boa Vista e Riomar Shopping) e através do site da atração. A festa sobre trilhos ocorre nos dias 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de junho. Com partida no Recife, o trem segue até o Cabo de Santo Agostinho, em um percurso de 84km (ida e volta) embalado por muito xote, baião, xaxado e forró pé-de-serra. Os ingressos custam entre R$ 180 e R$ 210.

Os kits são compostos por pulseira e camisa e dão direito a experiência completa, incluindo parada para festa na cidade do Cabo. Em cada vagão, trios de forró pé-de-serra animam os passageiros. Na chegada ao Cabo, o público é recepcionado por quadrilha junina e conduzido para o Pátio de Lazer, localizado ao lado da Estação Central. Os forrozeiros seguem em ritmo de festa na volta para o Recife. São mais de cinco horas de muita alegria.

Além das vendas individuais, a organização do Trem do Forró possui pacotes especiais para grupos turísticos e empresas, que aproveitam a atração para realização de festas corporativas, confraternizações e campanhas de incentivo. O passeio é promovido pela Serrambi Turismo em parceria com o setor público e privado. O evento recebe passageiros de todo Brasil, sendo 30% formado por turistas de várias partes do país. Os grupos mais tradicionais são da Bahia, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. A demanda de público gera, aproximadamente, 150 empregos diretos e 100 indiretos, além de movimentar aproximadamente 600 mil reais na economia do Cabo de Santo de Agostinho e R$ 3 milhões no Recife.

Serviço: Trem do Forró 2023

Data: 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de junho

Ingressos: R$ 180 / R$ 210

Os vagões contam com bar para comercialização de bebidas

Onde adquirir? Quiosques do Ticket Folia (Shopping Boa Vista ou Riomar Shopping) ou pelo site: www.tremdoforro.com.br.

Outras informações: (81) 9 9911.2763 / (81) 3314.9004 ou pelo site do evento.

