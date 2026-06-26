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TREM DO FORRÓ

Trem do Forró encerra temporada 2026 com vagões inclusivos para pessoas com autismo

Últimas viagens da 36ª edição acontecem neste sábado (27) e domingo (28)

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Trem do Forró terá dois vagões inclusivos para pessoas com autismo neste fim de semanaTrem do Forró terá dois vagões inclusivos para pessoas com autismo neste fim de semana - Foto: Monique Melo/Divulgação

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A 36ª edição do tradicional Trem do Forró entra em clima de despedida neste fim de semana. As duas últimas viagens da temporada de 2026 ocorrem neste sábado (27) e domingo (28), partindo da Estação Shopping do Metrô, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, com destino ao Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

O destaque do encerramento será a operação do Vagão da Inclusão no domingo (28).

A iniciativa do Espaço Vida Multiterapias e do Instituto do Autismo contará com dois vagões totalmente adaptados para receber cerca de 120 participantes, entre crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), familiares e profissionais especializados.

Trem do Forró terá dois vagões inclusivos para pessoas com autismo neste fim de semana | Foto: Monique Melo/Divulgação

Para garantir o conforto e evitar crises de hipersensibilidade, os trios de forró pé de serra se apresentarão de forma acústica, sem o uso de caixas de som ou amplificadores.

Além disso, serão disponibilizados abafadores de ruído para os passageiros. Todo o percurso será acompanhado de perto por uma equipe multiprofissional com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e psicopedagogos.

"Iniciativas como essa fortalecem a autoestima, estimulam a convivência e mostram que a inclusão beneficia toda a sociedade", afirma a diretora do Espaço Vida Multiterapias, Monique Melo.

O idealizador do evento, Anderson Pacheco, reforçou o compromisso da atração com a acessibilidade.

"Trabalhamos para oferecer uma experiência segura e adaptada, permitindo que mais famílias possam vivenciar essa tradição com conforto e tranquilidade", destaca.

No Cabo de Santo Agostinho, os passageiros de todos os vagões serão recepcionados com quadrilhas juninas, feira de gastronomia típica e polo de lazer.

Ingressos
Os ingressos para a viagem, com valor único de R$ 210, podem ser adquiridos de forma online pelo site oficial, pelo e-mail [email protected] ou de forma presencial nos quiosques do Ticket Folia, localizados nos shoppings Boa Vista e RioMar.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (81) 9.9911-2763 e (81) 3314-9004, no perfil do Trem do Forró no Instagram, ou por meio do site oficial do evento.

Serviço:
Quando: Sábado (27/06) e Domingo (28/06)
Horários: Concentração às 14h30 | Saída às 16h | Retorno previsto para as 22h
Percurso: Saída da Estação Shopping do Metrô (Recife) até o Pátio de Lazer (Cabo de Santo Agostinho)
Ingressos: R$ 210 (valor único)

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