Solenidade Trem do Forró recebe homenagem na Câmara de Vereadores do Recife nesta quinta (30) Atração deste ano acontece nos dias 8, 9, 15, 16, 22 e 23 de junho

Os 34 anos do Trem do Forró, uma das atrações turísticas mais tradicionais da capital pernambucana, serão lembrados em uma sessão solene na Câmara de Vereadores do Recife, nesta quinta-feira (30), às 10h. A cerimônia, proposta pelo vereador Rinaldo Júnior (PSB), também reverencia os Jovens Sanfoneiros do Recife.

"Estamos muito felizes com essa homenagem. O Trem do Forró, ao longo de sua história, se tornou uma das principais atrações do São João do Recife e de Pernambuco.



Esta celebração confirma que estamos no caminho certo, construindo uma festa que se tornou um importante instrumento cultural e imaterial. Independentemente do destino, seja Caruaru, Cabo ou Gravatá, muitos turistas vêm à capital pernambucana para viver essa experiência única," ressaltou o empresário Anderson Pacheco, idealizador do Trem do Forró.

“Nosso objetivo é homenagear os jovens artistas recifenses, com o intuito de fortalecê-los e incentivá-los a participar de nossas festividades juninas e que possam inspirar novos artistas em nossa cidade. Estamos também homenageando o Trem do Forró, esse Patrimônio Cultural e Imaterial do Recife, que completou 34 anos desde a sua primeira viagem.



O trem é uma importante ferramenta de divulgação das tradições da cultura nordestina para turistas e visitantes”, ressaltou o vereador Rinaldo Júnior (PSB), também autor do Projeto de Lei 79/2023, aprovado no ano passado, que concedeu à atração junina o título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Recife.

Temporada 2024 – Este ano, as viagens do Trem do Forró começam no próximo dia 8 e seguem nos dias 9, 15, 16, 22 e 23 de junho. Contudo, só restam ingressos para as saídas dos dias 8, 9 e 23. O trem parte da capital pernambucana com destino ao Cabo de Santo Agostinho, em um percurso de 84km (ida e volta). Dentro dos vagões, o público será embalado por xote, baião, xaxado e forró pé-de-serra.

Os kits são compostos por pulseira e camisa, que dão direito a experiência completa, incluindo parada para festa na cidade do Cabo. O ingresso custa R$190 (valor único) e pode ser adquirido pelo site da atração ou nos quiosques do Ticket Folia dos Shoppings Riomar e Boa Vista.

História - O Trem do Forró já atraiu mais de 200 mil pessoas. Somados, a atração contabiliza cerca de mil horas em 200 dias apresentando as tradições da cultura nordestina para turistas e visitantes. O primeiro passeio aconteceu em 1991, quando um grupo de servidores estaduais resolveu criar uma opção diferente de festa para o período junino: um trem que os levasse até a capital do Forró.

O trem, uma das iniciativas do programa Pró-Lazer, saía do Recife a Caruaru e depois voltava à capital, transportando cerca de 60 passageiros, ao som de uma banda de pífanos e forrozeiros. Mesmo com a extinção do Pró Lazer, o proprietário da Serrambi Turismo, Anderson Pacheco, que também foi diretor do programa, deu continuidade ao passeio, transformando-o em evento turístico.

Em 2001, o destino do Trem do Forró passou a ser o Cabo de Santo Agostinho. Em 2020, a organização da atração junina estava pronta para realizar uma grande festa em comemoração aos 30 anos do passeio, mas em virtude da pandemia, a celebração precisou ser adiada e, em 2022, comemorou de forma histórica três décadas de muita animação.



Serviço: Homenagem ao Trem do Forró

Data: 30/05/2024 (quinta-feira)

Hora: 10h

Local: Câmara de Vereadores do Recife.



