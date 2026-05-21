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CABO DE SANTO AGOSTINHO

Trem do Forró terá transmissão da estreia do Brasil na Copa do Mundo

Passeio no dia 13 de junho contará com telão e horário de retorno modificado para que passageiros acompanhem a partida

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Trem do Forró terá programação especial para a estreia do BrasilTrem do Forró terá programação especial para a estreia do Brasil - Foto: Ray Evellyn

A viagem do Trem do Forró programada para 13 de junho terá uma dinâmica alterada em razão da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, contra o Marrocos.

A empresa organizadora do passeio, Serrambi Turismo, confirmou que instalará um telão no Pátio de Lazer, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife, para a transmissão da partida, marcada para as 19h.

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Devido à exibição do jogo, o horário de retorno do trem com destino ao Recife foi modificado excepcionalmente para as 21h, ocorrendo logo após o encerramento da partida.

A programação regular de recepção no Cabo, que inclui apresentações de quadrilhas juninas e comercialização de comidas típicas, permanece mantida antes e durante o evento.
 

Trem do Forró terá transmissão da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Foto: Ray Evllyn

Calendário e ingressos
Para a temporada, o passeio tem datas confirmadas nos dias 6, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de junho. De acordo com o balanço da organização, os bilhetes para a viagem de 20 de junho já estão esgotados.

O percurso é realizado entre a capital pernambucana e o Cabo de Santo Agostinho, contando com trios de forró pé-de-serra em cada vagão. Os kits de acesso, compostos por camisa e pulseira de identificação, estão disponíveis pelo valor de R$ 210.

As vendas ocorrem por meio do site oficial do evento e nas estruturas físicas da Ticket Folia localizadas nos shoppings RioMar e Boa Vista

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