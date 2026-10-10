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COLISÃO Trem do Metrô do Recife colide com carro em Jaboatão; mulher é encaminhada para hospital Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o veículo era ocupado por um homem e uma mulher, que não foram identificados

Um trem que faz parte do Metrô do Recife colidiu com um carro na tarde deste sábado (10), no bairro de Jardim Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o veículo era ocupado por um homem e uma mulher, que não foram identificados.

A passageira, de 49 anos, recebeu atendimento no local, e, "após os procedimentos, a vítima foi conduzida a unidade hospitalar".

"O condutor do automóvel sinistrado já havia sido socorrido por populares antes da chegada das guarnições", completou o CBMPE.

Os bombeiros destacaram ainda que "não houve registro de feridos entre os passageiros do trem". Na ocorrência, a corporação atuou com quatro viaturas, sendo duas de moto-resgate, uma de resgate e uma de comando operacional.

O atendimento também teve o apoio do Samu Metropolitano e da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). A reportagem tenta contato com a corporação em busca de mais detalhes.

A Folha de Pernambuco também procurou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que informou que está apurando o caso para poder emitir um posicionamento oficial.



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