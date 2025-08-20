Trem e carreta de gás colidem no interior do Rio; veja vídeo

A- A+

Um trem de carga e uma carreta, que transportava um tanque de gás, colidiram na manhã desta quarta-feira (20) em Paraíba do Sul, no Centro-Sul Fluminense. Segundo os bombeiros, no entanto, não houve feridos. Um vídeo gravado no momento do acidente mostra que a composição, ao se aproximar, acionou uma buzina antes de se chocar com o caminhão, que destruiu uma cancela e o muro de concreto em que estava baseada, o que levantou fumaça.



Após a colisão, a carreta chegou a subir a calçada e atingiu árvores, por exemplo. Nesse momento, o tanque transportado pela carreta — que ficou com as rodas para o alto — também foi arrastado pelo trem, no cruzamento entre a Avenida Ayrton Senna e a Rua Saturnino Braga.



Veja a colisão:

Em Paraíba do Sul-RJ, uma carreta com gás entalou na travessia férrea da Av Ayrton Senna e o trem, mesmo acionando o freio de emergência, atingiu a carreta. Ninguém ficou ferido pic.twitter.com/D3Gliw4WGM — Radar JF (@JFradar) August 20, 2025

Bombeiros do Quartel da cidade vizinha de Três Rios foram acionados para a ocorrência. Conforme o procedimento de praxe, em casos de acidentes envolvendo combustíveis, a área foi isolada.

Em nota, a GásLocal informa que a carreta carregava um tanque de gás natural liquefeito da empresa, mas que ele "estava vazio e inertizado".



"O veículo estava sendo conduzido com escolta da guarda municipal e as medidas para isolar a área foram imediatamente tomadas", destaca a empresa, que pontua que "está tomando as providências para retirada da carreta do local e reverter os danos materiais causados pelo acidente".

