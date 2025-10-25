FOGO NO METRÔ
Trem do metrô do Recife pega fogo e paralisa funcionamento da Linha Centro
Ocorrência se deu neste sábado (25); bombeiros foram acionados e, de acordo com a corporação, não há registro de vítimas
Um trem da Linha Centro do Metrô do Recife, entre as linhas Curado I e Alto do Céu, pegou fogo neste sábado (25), paralisando o sistema.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência, cinco viaturas foram deslocadas para o local. Não havia, até a publicação desta matéria, registro de vítimas.
Leia também
• Advogada que salvou família de incêndio tem melhora no estado de saúde; mãe deixa UTI
• Recife: incêndio atinge apartamento de edifício no bairro do Cordeiro; homem é atendido
Paralisado, o Ramal Centro segue sem previsão de retorno. A Linha Sul do Metrô do Recife segue funcionando normalmente.
Mais informações em instantes