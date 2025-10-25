S�b, 25 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado25/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FOGO NO METRÔ

Trem do metrô do Recife pega fogo e paralisa funcionamento da Linha Centro

Ocorrência se deu neste sábado (25); bombeiros foram acionados e, de acordo com a corporação, não há registro de vítimas

Reportar Erro
Fogo atingiu um trem entre as estações Curado I e Alto do CéuFogo atingiu um trem entre as estações Curado I e Alto do Céu - Foto: Reprodução/X

Um trem da Linha Centro do Metrô do Recife, entre as linhas Curado I e Alto do Céu, pegou fogo neste sábado (25), paralisando o sistema.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência, cinco viaturas foram deslocadas para o local. Não havia, até a publicação desta matéria, registro de vítimas.

 

Leia também

• Advogada que salvou família de incêndio tem melhora no estado de saúde; mãe deixa UTI

• Recife: incêndio atinge apartamento de edifício no bairro do Cordeiro; homem é atendido

Paralisado, o Ramal Centro segue sem previsão de retorno. A Linha Sul do Metrô do Recife segue funcionando normalmente.

Mais informações em instantes

 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter