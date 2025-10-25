A- A+

FOGO NO METRÔ Trem do metrô do Recife pega fogo e paralisa funcionamento da Linha Centro Ocorrência se deu neste sábado (25); bombeiros foram acionados e, de acordo com a corporação, não há registro de vítimas

Um trem da Linha Centro do Metrô do Recife, entre as linhas Curado I e Alto do Céu, pegou fogo neste sábado (25), paralisando o sistema.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência, cinco viaturas foram deslocadas para o local. Não havia, até a publicação desta matéria, registro de vítimas.





Paralisado, o Ramal Centro segue sem previsão de retorno. A Linha Sul do Metrô do Recife segue funcionando normalmente.



