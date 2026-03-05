Qui, 05 de Março

MOBILIDADE

Trem sai dos trilhos e afeta operação das linhas Centro e Sul, no Recife

Linha Centro opera em via singela, até que veículo seja retirado do local

Metrô enfrenta problemas, ainda nesta quinta (5)Metrô enfrenta problemas, ainda nesta quinta (5) - Foto: WhatsApp/Reprodução

Uma composição do metrô descarrilhou perto da Estação Central do Recife, no centro da capital, na noite dessa quarta-feira (4). O incidente aconteceu por volta das 19h25 e os passageiros precisaram descer do trem. A via ficou interditada.

Veículo foi recolhido para averiguações técnicas | Foto: Reprodução/CBTU

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), após a evacuação completa dos usuários, perto das 20h10, os trens voltaram a circular do Recife até a Estação Ipiranga em via singela, que é quando os veículos usam o mesmo trilho para trafegar nos dois sentidos. Isso aconteceu até o final da operação comercial, que se encerrou às 23h. 

Na madrugada desta quinta (5), equipes da manutenção continuaram atuando para retirada do trem e normalização do sistema. Contudo, a operação na Linha Centro segue em via singela e vai permanecer assim. 

A Folha de Pernambuco pediu atualização a assessoria de imprensa da CBTU, que informou que o trem que saiu dos trilhos já foi recolhido.

“Os técnicos estão fazendo avaliações sobre o provável dano aos trilhos. Após a liberação total pela manutenção, voltaremos a circular normalmente”, explicou Salvino Gomes, chefe de Comunicação da empresa.

Linha Sul também afetada, mas já voltou ao normal
O descarrilhamento do trem também implicou no funcionamento da Linha Sul, por conta da presença dos veículos de manutenção que atuam entre as estações Recife e Joana Bezerra.

Por conta disso, os trens circularam de Cajueiro Seco até Largo da Paz e os passageiros desciam da composição e embarcavam em novo trem pendular, fazendo o percurso apenas entre as estações Largo da Paz e Recife.

A inda por meio de nota, a CBTU Recife informa que a operação da Linha Sul do Metrô do Recife foi normalizada às 8h44, com encerramento do trem pendular.

