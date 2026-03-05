A- A+

MOBILIDADE Trem sai dos trilhos e afeta operação das linhas Centro e Sul, no Recife Linha Centro opera em via singela, até que veículo seja retirado do local

Uma composição do metrô descarrilhou perto da Estação Central do Recife, no centro da capital, na noite dessa quarta-feira (4). O incidente aconteceu por volta das 19h25 e os passageiros precisaram descer do trem. A via ficou interditada.

Veículo foi recolhido para averiguações técnicas | Foto: Reprodução/CBTU

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), após a evacuação completa dos usuários, perto das 20h10, os trens voltaram a circular do Recife até a Estação Ipiranga em via singela, que é quando os veículos usam o mesmo trilho para trafegar nos dois sentidos. Isso aconteceu até o final da operação comercial, que se encerrou às 23h.

Na madrugada desta quinta (5), equipes da manutenção continuaram atuando para retirada do trem e normalização do sistema. Contudo, a operação na Linha Centro segue em via singela e vai permanecer assim.

A Folha de Pernambuco pediu atualização a assessoria de imprensa da CBTU, que informou que o trem que saiu dos trilhos já foi recolhido.

“Os técnicos estão fazendo avaliações sobre o provável dano aos trilhos. Após a liberação total pela manutenção, voltaremos a circular normalmente”, explicou Salvino Gomes, chefe de Comunicação da empresa.

Linha Sul também afetada, mas já voltou ao normal

O descarrilhamento do trem também implicou no funcionamento da Linha Sul, por conta da presença dos veículos de manutenção que atuam entre as estações Recife e Joana Bezerra.

Por conta disso, os trens circularam de Cajueiro Seco até Largo da Paz e os passageiros desciam da composição e embarcavam em novo trem pendular, fazendo o percurso apenas entre as estações Largo da Paz e Recife.

A inda por meio de nota, a CBTU Recife informa que a operação da Linha Sul do Metrô do Recife foi normalizada às 8h44, com encerramento do trem pendular.

