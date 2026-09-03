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MUNDO Tremor de magnitude 5 atinge Tibete uma semana após inundação matar mais de 1.200 no Nepal Sismo aconteceu próximo a fronteira com a Índia

Um terremoto de magnitude 5 foi registrado no extremo oeste do Tibete, próximo a fronteira com a Índia, nesta quinta-feira, 3, uma semana após inundações provocadas, potencialmente, pelo descolamento de uma geleira matarem mais de 1.200 pessoas no Nepal e China.

Segundo o site Earthquaketrack, o tremor ocorreu a 10 quilômetros de profundidade, por volta das 13h46 no horário local (5h16 em Brasília), em Darchen, no Tibete.

As inundações de 26 de agosto, provavelmente causadas pelo colapso de uma geleira, devastaram cidades e vales no Nepal, destruindo casas, estradas, pontes e outras infraestruturas críticas.

Pelo menos 1.252 pessoas morreram e mais de 4.200 continuam desaparecidas, segundo a agência de gestão de desastres do país. Até o final da quarta-feira, a China informou que 21 pessoas haviam morrido e 541 estavam desaparecidas no lado tibetano da fronteira.

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