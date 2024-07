Tremor de magnitude 5,7 sacode fronteira entre Panamá e Costa Rica

A- A+

Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu a região fronteiriça entre Panamá e Costa Rica nesta segunda-feira (22), sem relatos de vítimas ou danos até o momento, informaram os serviços geológicos de Panamá e Estados Unidos.

O movimento sísmico ocorreu às 14h19 locais (16h19 de Brasília) com epicentro registrado sete quilômetros a sudeste da localidade panamenha de Puerto Armuelles, na província de Chiriquí, de acordo com o Instituto de Geociências da Universidade do Panamá (IGCP) e o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O tremor, que teve origem a uma profundidade de 5 km, segundo o IGCP, aconteceu em uma região considerada "uma zona sísmica ativa".

Veja também

Filipinas Filipinas proíbem casas de apostas online chinesas no país, em meio a escalada de tensões