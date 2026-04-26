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ABALO SÍSMICO

Tremor de magnitude 6,2 sacode ilha de Hokkaido no Japão

O sismo de magnitude 6,2 foi registrado pouco antes das 5h23 (18h30 de domingo em Brasília) no sul de Hokkaido a uma profundidade de aproximadamente 83 km

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Carros atravessam uma ponte protegida por um muro de contenção de tsunamis em Ishinomaki, província de MiyagiCarros atravessam uma ponte protegida por um muro de contenção de tsunamis em Ishinomaki, província de Miyagi - Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Um forte terremoto sacudiu nesta segunda-feira (27, data local) a ilha de Hokkaido, no norte do Japão, informaram os serviços sismológicos americano e japonês, o último de uma série de tremores poderosos que sacudiram a nação insular.

O sismo de magnitude 6,2 foi registrado pouco antes das 5h23 (18h30 de domingo em Brasília) no sul de Hokkaido a uma profundidade de aproximadamente 83 km, segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês).

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Não foi emitido alerta de tsunami, e o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) indicou que o risco para pessoas ou propriedades era mínimo, dado que o epicentro foi localizado em uma área pouco povoada, cerca de 200 km a leste de Sapporo, a principal cidade de Hokkaido.

Não obstante, a JMA advertiu que, "nas áreas que experimentam fortes tremores, aumentou o risco de queda de rochas e deslizamentos".

A agência japonesa também advertiu sobre a possibilidade de novos sismos na mesma região, com igual ou maior intensidade nas próximas semanas.

O Japão é um dos países de maior atividade sísmica do mundo, pois está situado sobre quatro placas tectônicas na borda ocidental do chamado Círculo de Fogo do Pacífico.

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