Tremor de magnitude 7 sacode fronteira entre China e Quirguistão

Um forte terremoto de magnitude 7,0 sacudiu na madrugada desta terça-feira (tarde de segunda, 22, em Brasília) a fronteira entre China e Quirguistão, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), alertando sobre possíveis danos generalizados.

O sismo foi registrado pouco depois das 2h00 locais (15h da segunda-feira em Brasília), a 27 km de profundidade, na região chinesa de Xinjiang.

As emissoras de televisão da Índia noticiaram fortes tremores na capital Nova Délhi, situada a cerca de 1.400 km de distância do epicentro.

Após o primeiro tremor em Xinjiang, foram registradas três réplicas na região, com magnitudes entre 5 e 5,5.

O USGS advertiu para a possibilidade de vítimas, mas, por ora, não há informações sobre isso na região montanhosa e rural onde aconteceu o terremoto.

"Danos significativos são prováveis e o desastre é potencialmente generalizado", detalhou o órgão em seu informe.

O tremor acontece um dia depois de um deslizamento de terra que soterrou dezenas de pessoas e causou pelo menos oito mortes no sudoeste da China.

Em dezembro, um terremoto no noroeste do país causou 148 mortes e obrigou milhares de pessoas a deixarem suas casas na província de Gansu. Foi o tremor mais letal registrado na China desde 2014, quando mais de 600 pessoas perderam suas vidas na província de Yunnan, no sudoeste do país.

No tremor de dezembro, as temperaturas abaixo de zero tornaram a operação de resgate ainda mais difícil.

