A- A+

Agreste Tremor de terra de magnitude 2.2 é sentido em Caruaru, no Agreste de Pernambuco Moradores relatam terem sentido o abalo sísmico em redes sociais

Um tremor de terra de magnitude 2.2 graus atingiu a cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na madrugada desta quarta-feira (8).

De acordo com o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis-UFRN), que faz monitoramento de abalos sísmicos no Nordeste, o tremor ocorreu à 0h19.

Esse foi o segundo tremor de terra sentido na cidade este ano. Em 13 de janeiro, um abalo de magnitude 1.3 foi notificado pelo LabSis-UFRN.

Outro tremor no ano foi sentido em Araripina, no Sertão do Estado, em 9 de janeiro. O abalo teve magnitude 2.2, igual o desta quarta-feira, em Caruaru.

Diversos usuários relataram terem sentido o tremor nas redes sociais. No Twitter, um usuário publicou: "Que susto eu tomei com esse tremor de terra aqui em Caruaru". Um segundo disse: "Gente, Caruaru tremeu mesmo ou eu tô doida?". "Pense no susto esse tremor em Caruaru, acordei desesperado, agora tô aqui sem sono", publicou um terceiro.

Por que a terra treme em Caruaru?

Os tremores de terra em Caruaru ocorrem porque a cidade fica localizada bem no meio de uma falha geológica, um foco vulnerável à atividade sísmica, denominado zona de cisalhamento Pernambuco-Leste.

Essa falha começa no Recife e entra pelo Sertão, até Arcoverde, numa extensão de 254 quilômetros. A "Capital do Forró" está no meio desse caminho.

O tremor de terra mais forte da história dos abalos sísmicos de Caruaru aconteceu à 1h20 do dia 20 de maio de 2006. O abalo teve intensidade de 4.0 graus na escala Richter. No dia 20 de março de 2007, outro forte tremor foi sentido, com magnitude 3.9.

Veja também

EUA Biden defende justiça social e faz advertência à China em discurso no Congresso