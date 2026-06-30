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Caruaru Tremor de terra de magnitude de 1.6 na escala Richter é registrado em Caruaru, no Agreste O evento sísmico foi identificado na manhã nesta terça-feira (30)

Na manhã desta terça-feira (30), o município de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, registrou um tremor de terra de magnitude 1,6 na escala Richter (mR).

Segundo o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), responsável pelo monitoramento de eventos sísmicos no Nordeste, o tremor foi detectado às 7h47, no horário de Brasília.

O último abalo sísmico identificado pelo laboratório em Caruaru ocorreu em 16 de maio de 2025, às 5h02.

Segundo o LabSis, a atividade sísmica está relacionada à zona sismogênica conhecida como Lineamento Pernambuco.

Ela é responsável pelos abalos registrados no estado, incluindo o tremor de terra mais forte da história de Caruaru, ocorrido em 20 de maio de 2006, às 1h20, com magnitude de 4,0 na escala Richter.

Em 20 de março de 2007, outro tremor foi registrado no município, com magnitude de 3,9.

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