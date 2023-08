A- A+

Um tremor de terra de magnitude 1.8 foi registrado na cidade de Moreno, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na madrugada de terça-feira (29).

Segundo o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN), o evento sísmico aconteceu à 0h35.

O laboratório também disse não ter recebido relatos de moradores que tenham sentido ou ouvido o tremor.

A última atividade sísmica em Pernambuco havia sido na última quarta-feira (30), às 17h27, em São José do Egito, no Sertão do Estado. O tremor teve magnitude de 1.8. O anterir foi registrado em Caruaru, no Agreste, em 17 de agosto, com magnitude de 1.7.

O Laboratório Sismológico da UFRN segue monitorando e divulgando atividades sísmicas em Pernambuco e em toda região Nordeste do país.

Veja também

