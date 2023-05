A- A+

PERNAMBUCO Tremor de terra é registrado em Ouricuri, no Sertão de Pernambuco Abalo foi na segunda-feira (29)

Um tremor de terra de magnitude preliminar 2.1 foi registrado na cidade de Ouricuri, no Sertão de Pernambuco, na tarde dessa segunda-feira (29). Segundo o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN), o abalo foi notificado às 12h02.

Segundo o LabSis, "apesar do nível de liberação de energia, não há informações se moradores conseguiram sentir ou ouvir o tremor".

O Laboratório Sismológico da UFRN segue monitorando e divulgando atividades sísmicas em Pernambuco e em toda região Nordeste do país.

A última atividade sísmica em Pernambuco havia sido na sexta-feira (26), às 11h29, em São Caetano, no Agreste do Estado. O tremor teve magnitude de 2.1.

