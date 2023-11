Tremor de terra é registrado em Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco

A- A+

Um tremor de terra de magnitude 1.6 MLv* foi registrado no último domingo (19), na cidade de Rio Formoso, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. O abalo aconteceu às 5h31.

De acordo com informações do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN), o tremor foi relatado por moradores da Vila de São Francisco, que afirma ter ouvido e sentido o abalo.

O abalo anterior em Pernambuco foi registado em Flores, no Sertão do Pajeú, em 16 de novembro. Segundo o LabSis/UFRN, o tremor de 1.9 mR aconteceu às 16h41.

"O Laboratório Sismológico da UFRN segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado de Pernambuco e em toda região Nordeste do país", acrescentou o LabSis/UFRN.

* Baseada na escala Richter, a magnitude MLv é usada quando pretende-se destacar a magnitude local do sismo considerando sua magnitude vertical.

