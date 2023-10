Tremor de terra é registrado em São Caetano, no Agreste de Pernambuco

A- A+

Um tremor de terra de magnitude 2.7 foi registrado, no final da noite dessa quarta-feira (25), na cidade de São Caetano, no Agreste de Pernambuco. A notificação foi feita pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN) às 22h18.

Relatos repassados ao laboratório indicam que moradores de São Caetano, Caruaru e Cachoeirinha ouviram e sentiram o tremor.

Nas redes sociais, usuários comentaram o abalo sísmico. O estrondo chegou a acordar animais e foi até registrado por câmera de segurança.

O último tremor sentido no Estado até então havia sido registrado em 14 de outubro, em Caruaru, com magnitude de 1.9.

Mapa do LabSis mostra onde aconteceu o abalo sísmico (Foto: Divulgação/LabSis/UFRN)

Por que a terra treme em Caruaru?

Os tremores de terra em Caruaru acontecem porque a cidade fica localizada bem no meio de uma falha geológica, um foco vulnerável à atividade sísmica, denominado zona de cisalhamento Pernambuco-Leste. São Caetano faz limite com Caruaru.

Essa falha começa no Recife e entra pelo Sertão, até Arcoverde, numa extensão de 254 quilômetros. A "Capital do Forró" está no meio desse caminho.

O tremor de terra mais forte da história dos abalos sísmicos de Caruaru aconteceu à 1h20 do dia 20 de maio de 2006. O abalo teve intensidade de 4.0 graus na escala Richter, que vai, teoricamente, até 9. No dia 20 de março de 2007, outro forte tremor foi sentido, com magnitude 3.9.

Veja também

HOMENAGEM Aos 61 anos, cantora Cristina Amaral se torna cidadã do Recife