TERREMOTO Tremores de terra atingem litoral e interior de São Paulo Moradores do Vale do Ribeira e da Baixada Santista sentiram tremores durante a manhã desta sexta-feira (16)

Moradores da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, e do Vale do Ribeira, no interior do estado, sentiram um forte abalo sísmico na manhã desta sexta-feira (16).

A Defesa Civil de São Paulo confirmou dois tremores de terra na cidade de Miracatu, Itanhaém, Peruíbe e Registro. As intensidades dos abalos foram de 4,7 e 4,9 na Escala Richter.

Por volta das 8h30, o Google alertou os moradores da região sobre os abalos sísmicos por meio de suas plataformas.

Terremoto logo cedo no interior de São Paulo com epicentro em Miracatu. E ciclone no sul, a sexta feira começou agitada pic.twitter.com/WH7H8AJF5z — benassi (@sccp_b1) June 16, 2023

Sou de MIRACATU. Aqui foi bem forte e ouvimos uma grande explosão. Pensei ser a pedreira que fica próximo da onde trabalho( em uma escola). No caso pensei que teria sido acúmulo de dinamite e explodiu de vez de tão forte. Mas logo descobrimos que tinha sido terremoto — Flavio Souzza (@Pinetworkmoeda) June 16, 2023

