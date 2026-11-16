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Agreste de Pernambuco Tremores em Caruaru: município tem dez tremores registrados em 35 horas O evento sísmico de maior magnitude foi registrado no domingo, às 20h38, com tremor de 2.8 na escala de Richter (mR)

O Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN), responsável pelo monitoramento dos eventos sísmicos na região do Nordeste, informou nesta segunda-feira (16), que o município de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, registrou uma sequência de dez tremores em 35 horas - entre o domingo (15) e esta segunda-feira (16).

Segundo o LabSis, a atividade começou com um pequeno tremor na madrugada de domingo e passou cerca de 17 horas sem registro. Durante a noite, às 20h37, ocorreu o maior evento da sequência, com tremor de 2.8 na escala de Richter (mR), acompanhado de dois tremores menores nos 30 minutos seguintes.

Já na madrugada desta segunda, outros quatro eventos foram registrados em duas horas, incluindo dois eventos de 2.0 na escala de Richter (mR).

Às 12h37, após nove horas sem atividade, o segundo maior tremor foi registrado. “Tivemos mais um evento, com magnitude 2.7, o segundo mais forte. Agora, nós acumulamos pelo menos quatro eventos mais fortes registrados”, disse o geofísico do LabSis, Eduardo Menezes.

A atividade sísmica já é considerada a segunda maior do ano no município | Foto: LabSis/Reprodução

O último evento ocorreu às 14h51.

Sem padrão clássico

De acordo com o laboratório, a sequência não segue o padrão clássico de “tremor principal seguido de réplicas decrescentes”. Isso porque, 16 horas após o maior tremor registrado (2.8 mR), outro evento semelhante aconteceu (2.8 mR).

Dados dos registros de tremores em Caruaru | Foto: LabSis/Reprodução

O comportamento, intercalado por períodos de calma, é característico do enxame sísmico - fenômeno comum na sismicidade do Nordeste brasileiro. Ele pode durar dias, semanas e até meses.

Tremores em Caruaru

O município do Agreste pernambucano está inserido em uma das áreas sismicamente mais ativas do Brasil: a Província Borborema. Os tremores da região são de origem natural, relacionados à reativação de falhas geológicas antigas e rasas que atuam no interior da Placa Sul-Americana.

Neste ano, o LabSis já registrou tremores isolados de baixa magnitude (até 2.0 mR) em Caruaru.

Os eventos de 2.8 mR e 2.7 mR desta sequência são os maiores registrados na cidade em 2026, o que indica uma intensificação da atividade local.



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