Trens da Supervia colidem na estação de Madureira: "Foi desesperador", diz passageira

Duas composições dos trens da Supervia colidiram na manhã desta segunda-feira (13) na estação de Madureira, na Zona Norte do Rio. Nas redes, passageiros relataram o desespero: “Um trem bateu com muita força no que eu estava, muita gente se machucou. Foi desesperador”. Até o momento, a concessionária não se pronunciou sobre o ocorrido.

Imagens divulgadas por quem estava no local mostram diversas pessoas andando pelos trilhos da estação. Um homem comentou sobre a falta de qualidade no serviço prestado pela empresa: “A @SuperVia_trens consegue se superar todos os dias no lixo do serviço que entrega à sociedade carioca. Não tem uma equipe de logística funcionando? Trens batendo, pessoas tomando prejuízos no trabalho, faculdade e compromisso. Muita confusão e ninguém para dar informação”, desabafou.

ATENÇÃO - MADUREIRA RJ



Dois trens da Supervia bateram ainda a pouco na estação de Madureira.



Sem maiores informações pic.twitter.com/9DHDLMvliG — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) November 13, 2023

Equipes do quartel do Campinho do Corpo de Bombeiros foram acionadas às 7h25. Ainda não há informações sobre feridos.

Passageiros precisam andar pelos trilhos após acidente envolvendo composições (Foto: Reprodução)

