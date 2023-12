A- A+

MUNDO Trens entre Londres e Europa são cancelados devido a inundações na Inglaterra Essa é a segunda grande interrupção em 10 dias, circunstância atrapalha pessoas que viajavam para as celebrações de Ano Novo

Pelo menos 14 trens Eurostar, de alta velocidade, que conectam o Reino Unido ao continente europeu através do túnel sob o Canal da Mancha, foram cancelados no sábado devido a inundações que tornaram as vias intransitáveis perto de Londres.

"Devido a um problema de infraestrutura na linha de alta velocidade perto de Londres, somos obrigados a cancelar alguns trens de e para Londres", escreveu o grupo Eurostar, que oferece viagens da capital britânica para Paris, Bruxelas e Amsterdã.

Esses cancelamentos, ocorrendo em um dos finais de semana com maior tráfego de passageiros do ano, deixarão milhares de pessoas impedidas de viajar.

A Agência Meteorológica britânica emitiu alertas para chuva, neve e gelo no sábado em grandes áreas do Reino Unido.

Uma "inundação entre as estações de Ebbsfleet International e London St Pancras International causou o bloqueio de todas as linhas", explicou o operador de trens britânico Southeastern em sua página da web, acrescentando que "interrupções são esperadas até o final do dia".

Na estação londrina de Saint Pancras, vários milhares de passageiros aguardavam pacificamente na manhã de sábado, conforme relatado por um jornalista da AFP no local. Alguns estavam sentados em suas malas ou no chão, aguardando informações.

Em 21 de dezembro, no início das férias de Natal, os passageiros do Eurostar já enfrentaram numerosos cancelamentos de trens devido a uma greve surpresa que paralisou o tráfego no túnel sob o Canal da Mancha.

Um total de 30 trens foram cancelados naquele dia. A circulação foi retomada em 22 de dezembro, graças a um acordo alcançado em uma negociação relâmpago entre os sindicatos e a direção do grupo, que é 55,75% de propriedade da empresa ferroviária estatal francesa SNCF.

