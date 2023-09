A- A+

Rio de Janeiro Três agentes da PRF envolvidos em ocorrência que terminou com menina de 3 anos baleada são afastados Arma do policial que efetuou os disparos foi apreendida. Garota está internada no Hospital Adão Pereira Nunes. Seu estado é grave

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou na manhã desta sexta-feira (8) que as circunstâncias em que foi baleada a menina Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, na noite de quinta-feira (7), no Arco Metropolitano, estão sendo apuradas pela Corregedoria da corporação. A PRF diz que vai colaborar com as investigações da Polícia Judiciária para esclarecer os fatos e que, preventivamente, afastaram os três agentes envolvidos na ação, "inclusive para atendimento e avaliação psicológica." Arma do policial que efetuou os disparos foi apreendida.

A menina estava no carro da família acompanhada dos pais, da tia e de uma irmã, quando disparos foram efetuados contra o veículo. Os parentes dizem que os tiros partiram de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A família que mora em Petrópolis retornava de Itaguaí, na Região Metropolitana, onde foi passar o feriado de Sete de Setembro.

Eles passavam pela via expressa, na altura de Seropédica, quando o carro foi alvejado. Em entrevista para o Bom Dia Rio, da TV Globo, William Silva, pai da criança, contou que eloísa foi atingida na coluna e na cabeça.

De acordo com nota do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, de Duque de Caxias,a garota chegou à unidade levada por uma viatura da PRF com rebaixamento no nível de consciência e sangrando no couro cabeludo. Ela está sedada e entubada. Seu estado é considerado grave.

O pai da menina contou também que quando passou pelo posto da PRF não recebeu ordem de parada e não foi abordado em momento algum. Mas percebeu que a viatura passou a segui-lo e ficou muito próxima de seu carro. A PRF foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre o caso.

A PRF diz que expressa "seu mais fundo pesar e solidariza-se com os familiares da vítima, assim como está em contato para prestar apoio institucional".

O caso foi registrado na 48ª DP (Seropédica). Os agentes foram ouvidos e a arma apreendida. O caso foi encaminhado à Polícia Federal (PF), que dará continuidade às investigações.

Confira a nota do hospital:

"A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que H. dos S. S., 3 anos, deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) na noite da quinta-feira (07/09), vítima de PAF de Crânio (cerebelo), cervical e escápula. Deu entrada na unidade trazida por viatura da PRF. A direção do HMAPN informa que a criança chegou com rebaixamento de nível de consciência, sangramento ativo no couro cabeludo, sendo sedada e entubada. A paciente foi avaliada pela CIPE, neurocirurgia e pediatria, com realização de exames de imagem e laboratório. Foi encaminhada para o centro cirúrgico e solicitado CTI. Seu estado é grave."

