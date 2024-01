A- A+

Japão Três alas de partido no poder Japão se dissolvem por escândalo no país Entre as três alas que anunciaram sua dissolução, está a corrente mais importante do PLD: a nacionalista

Três das principais alas do partido no poder no Japão anunciaram, nessa sexta-feira (19), sua dissolução devido a um escândalo de suposta ocultação de fundos, complicando o futuro do primeiro-ministro Fumio Kishida.

O Partido Liberal Democrático (PLD) de Kishida enfrenta a suspeita de que dezenas de seus membros não declararam, durante vários anos, o equivalente a milhões de dólares arrecadados.

"O ocorrido mina a confiança dos cidadãos na política, e isso é muito lamentável", declarou Kishida nesta sexta-feira, reiterando, como presidente do PLD, suas desculpas pelo escândalo.

O Ministério Público anunciou nesta sexta-feira que processará oito pessoas, incluindo dois legisladores, por envolvimento no esquema de fundos não declarados.

As alas do PLD têm origem em partidos que se fundiram para criar esta formação na década de 1950, e são coligações internas em torno de líderes que reúnem militantes prometendo-lhes apoio eleitoral.

O anúncio complica o cenário para Kishida, que enfrenta neste ano as eleições para a presidência de seu partido com índices de popularidade muito baixos. Uma derrota nessa eleição interna implicaria sua saída do cargo de primeiro-ministro.

Entre as três alas que anunciaram sua dissolução, está a corrente mais importante do PLD: a nacionalista, que foi liderada pelo ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, que morreu em 2022.

Outras duas importantes alas do partido, incluindo uma corrente liderada por Kishida até recentemente, também anunciaram sua dissolução.

