DESABAMENTO EM PAULISTA Três animais seguem com vida nos escombros de prédio que desabou no Janga; saiba como será o resgate Estrutura deteriorada dificulta acesso ao local

Este sábado (8) começou com a continuação do trabalho das equipes de busca dos desaparecidos entre os escombros do prédio que desabou no Janga, em Paulista, na sexta (7). No momento, 11 mortes foram confirmadas e três ainda desaparecidos.

Além das pessoas, há ainda mais três animais, dois cachorros e um gato, presos no último andar do prédio, que, de acordo com Taiane Rodrigues, médica veterinária do Grupo de Resgate de Animais em Desastres (GRAD), seguem com vida.

"É possível ver os animais se locomovendo daqui de baixo e eles, até o momento, seguem com vida. Não podemos atuar no trabalho de resgate deles ainda porque temos que dar prioridade às três pessoas que seguem sob os escombros", explicou.

Além da prioridade às pessoas, os profissionais não podem chegar à área por conta da estrutura que restou do prédio, que corre risco de ceder a qualquer momento e pôr em risco a vida das equipes de resgate.



Ainda assim, a médica veterinária garantiu que os animais possuem, em primeiro momento, água e comida no local. "Conseguimos obter informações de que os animais possuíam água e comida no local. Não podemos precisar se os alimentos acabaram, mas estamos trabalhando da melhor maneira possível pra efetuar o resgate", ressaltou.

As equipes de resgate seguem no local durante todo o dia para tentar retirar tanto as pessoas, quanto os animais presos nos escombros.

