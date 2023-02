Três anos sem o Jacaré

A- A+

Em dezembro passado o Jacaré da Beira Rio completou uma década de existência. Junto ao retorno do Carnaval e do já tão consolidado bloco ribeirinho, vieram melhorias do asfalto e o não menos aguardado Parque das Graças, na outra margem do Capibaribe.



O Bloco do Jacaré é uma ótima opção para o folião residente ao longo dessas duas margens do rio e também para moradores dos bairros vizinhos que encontram facilidade de deslocamento e enxergam na simpática avenida Beira Rio uma oportunidade de trazer a família inteira para a folia. Crianças, idosos e pessoas de todas as idades encontram um corredor bem mais livre para circular.



O jacaré-de-papo-amarelo é o mais encontrado nesta região do Capibaribe, talvez esse mesmo tenha dado nome ao bloco. Está totalmente adaptado a áreas urbanas, precisa de calor, de temperatura ambiente, e sua época de acasalamento é durante boa parte do verão. Essa é uma época em que os jovens e adultos também estão mais propensos a festas e celebrações que resultam em muitos encontros não menos calorosos, e onde casais comemoram o início de ano com muita alegria e animação.



O Bloco do Jacaré é um ótimo exemplo dessa festa tão democrática e tão tradicional de nosso Estado e de nossa cidade.



O Jacaré veio pra ficar, e após três anos de pausa, à sombra de uma período pandêmico e conturbado, ele está pronto para se expor ao sol e ao calor recifense, com tudo que um bom dia de carnaval pode nos oferecer.



Vida longa ao bloco e um ótimo Carnaval a todos.







