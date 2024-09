Três brasileiros morrem em acidente de trânsito na França

A- A+

Três brasileiros e um cabo-verdiano que estavam juntos em um carro morreram em um acidente de trânsito numa estrada da França, na madrugada de segunda-feira, 16, no horário local (noite de domingo, 15, no horário de Brasília).

Todos trabalhavam na construção civil e trafegavam por uma estrada da cidade de Saône em um Passat.

O motorista perdeu o controle do veículo, que, desgovernado, bateu em uma árvore e teve o motor lançado para fora do carro. O velocímetro travou em 180 km/h, segundo as autoridades francesas O limite de velocidade na estrada é de 50 km/h. Os ocupantes do carro morreram na hora.

As vítimas são os brasileiros:

- Danílson de Souza Amaro, de 32 anos

- Alexander Borges dos Santos, de 41 anos

- Denivan de Paula Roberto, 41 anos

A quarta vítima, Osvaldo Lima Monteiro, de 54 anos, é de Cabo Verde.

Os três brasileiros moravam juntos, a cerca de 300 metros do local onde ocorreu o acidente, segundo as autoridades francesas

Amaro era pedreiro. Nascido na cidade cearense de Mauriti, morava na Europa há mais de três anos, segundo familiares.

Chegou a viver em Portugal, mas depois se fixou na França. Ele deixa mulher e dois filhos, de 6 e 11 anos.

Santos era pintor. Nascido em Goiânia, morava na Europa desde 2022 - assim como Amaro, chegou a viver em Portugal e depois foi para a França. Era casado e tinha três filhos.

Roberto também era pedreiro. Nascido em Brasília, morava na cidade goiana de Iporá quando se mudou para a França, em setembro de 2022.

Era casado e tinha filhos. A mulher, Domingas, e o filho mais novo estavam na França com ele, para juntos comemorarem seu aniversário - Roberto completaria 42 anos no dia 27.

As autoridades francesas investigam as causas do acidente, mas o mais provável é que o motorista tenha perdido o controle do veículo em função da alta velocidade em que trafegavam.

As famílias estão fazendo uma vaquinha para trazer os corpos para o Brasil - isso deve custar até R$ 100 mil.

