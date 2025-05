Três cardeais surpreendem e entram na lista de favoritos a papa; saiba quem são

A- A+

Com o conclave se iniciando às 10h desta quarta-feira (horário local) a fim de escolher um novo papa, novos nomes de três cardeais surgiram como favoritos para o cargo. Apesar do caráter sigiloso do processo e da discrição dos eleitores, especialistas em Vaticano e casas de apostas apontavam outros escolhidos como mais cotados para o próximo pontificado.

O Polymarket, uma das principais plataformas de apostas e previsões do mundo, dizia que o cardeal italiano Pietro Parolin era o favorito para suceder Francisco. Às 13h30 da última segunda-feira, o Polymarket apontava 30% de chance de Parolin ser o próximo Papa; 19% para o filipino Luis Antonio Tagle; 11% para o italiano Matteo Zuppi; 9% para o também italiano Pierbattista Pizzaballa e 8% para o ganês Peter Turkson.

Apesar disso, a imprensa italiana surge com três novos possíveis candidatos: o filipino Pablo David, e os espanhóis Cristobal Lopez Romero e Angel Artime.

Saiba quem são os novos cardeais cotados:

Pablo Virgilio Siongco David

O cardeal Pablo Virgilio Siongco David, bispo de Kalookan, nas Filipinas, nasceu em Betis, Guagua, Pampanga, na arquidiocese metropolitana de San Fernando, em 2 de março de 1959. Foi ordenado sacerdote em 12 de março de 1983 para a arquidiocese metropolitana de San Fernando. Após um ano como vigário paroquial, foi diretor do Seminário Mãe do Bom Conselho até 1986.

De 1986 a 1991, estudou no exterior, obtendo licenciatura e doutorado em Teologia Sagrada pela Universidade Católica de Leuven (Katholieke Universiteit Leuven) e frequentando cursos na École Biblique de Jerusalém, onde recebeu um diploma.

Ao retornar às Filipinas, exerceu diversas funções de gestão e ensino na equipe educacional do seminário arquidiocesano. Em 2002, tornou-se diretor do Departamento de Teologia do seminário, continuando a lecionar Escritura Sagrada. No mesmo ano, foi eleito vice-presidente da Associação de Biblistas Católicos das Filipinas e vice-presidente das Redes Arquidiocesanas de Apostolado da Mídia.

É autor, em nível acadêmico e popular, de diversas publicações sobre a Sagrada Escritura. Em 27 de maio de 2006, foi nomeado pelo Papa Bento XVI bispo titular de Guardialfiera e bispo auxiliar de San Fernando, sendo consagrado em 10 de julho seguinte. Em 14 de outubro de 2015, foi nomeado bispo de Kalookan.

Segundo o jornal americano The New York Times, alguns membros do Vaticano veem o Cardeal Pablo Virgilio Siongco David, que tem um perfil mais discreto, como um possível Papa.

Cristóbal López Romero

O cardeal Cristóbal López Romero, S.D.B., arcebispo de Rabat, Marrocos, nasceu em 19 de maio de 1952, em Vélez-Rubio, na diocese espanhola de Almería. Ingressou na congregação salesiana em 1964 e foi ordenado sacerdote em 1979. Formado em filosofia, teologia e jornalismo, dedicou seu ministério principalmente à juventude e aos marginalizados.

Atuou na Espanha, no Paraguai (onde foi superior provincial e editor do Boletim Salesiano), na Bolívia e no Marrocos, onde trabalhou na formação profissional e pastoral. Foi nomeado arcebispo de Rabat por Francisco em 2017 e recebeu a ordenação episcopal em março de 2018.

Sua atuação se destaca pelo diálogo inter-religioso no contexto de maioria muçulmana no país e pelo incentivo ao instituto teológico ecumênico “Al Mowafaqa”. Em 2019, acolheu o Papa Francisco durante sua visita ao Marrocos. Seu lema episcopal é Adveniat Regnum Tuum (“Venha a nós o Vosso Reino”).

Ángel Fernández Artime

O cardeal Ángel Fernández Artime, S.D.B., pró-prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica e ex-Reitor-Mor dos Salesianos, nasceu em 21 de agosto de 1960, em Gozón-Luanco, Astúrias, Espanha. Emitiu seus primeiros votos em 3 de setembro de 1978 e os votos perpétuos em 17 de junho de 1984, em Santiago de Compostela. Foi ordenado sacerdote em 4 de julho de 1987, em León.

Possui licenciatura em teologia pastoral e em filosofia e pedagogia. Após participar da comissão técnica que preparou o 26º Capítulo Geral, foi nomeado, em 2009, superior da Província da Argentina Sul, com sede em Buenos Aires. Em 23 de dezembro de 2013, foi designado superior da nova Província da Espanha Mediterrânea, dedicada a “Maria Auxiliadora”. No entanto, antes de assumir essa função, foi eleito, em 25 de março de 2014, pelo 27º Capítulo Geral, como novo Reitor-Mor da Congregação Salesiana e 10º Sucessor de Dom Bosco.

Em 11 de março de 2020, foi confirmado para um segundo mandato de seis anos (2020–2026) como Reitor-Mor dos Salesianos. Em 5 de março de 2024, o Papa concedeu ao cardeal Fernández Artime a sede titular de Ursona, com dignidade de arcebispo, em preparação para sua ordenação episcopal, marcada para 20 de abril.

