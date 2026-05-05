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África

Três casos suspeitos de hantavírus serão evacuados via Cabo Verde, diz OMS

MV Hondius poderá continuar sua rota

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MV Hondius está ancorado perto de Cabo Verde desde domingo MV Hondius está ancorado perto de Cabo Verde desde domingo  - Foto: AFP

Três casos suspeitos de hantavírus a bordo do navio de cruzeiro ancorado na costa de Cabo Verde serão evacuados em breve por meio deste país da África ocidental, disse uma representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) à AFP nesta terça-feira (5).

Assim que os dois pacientes com sintomas de hantavírus e uma pessoa que teve contato próximo com eles, mas sem manifestações clínicas, forem retirados, o MV Hondius "poderá continuar sua rota" para as Ilhas Canárias espanholas ou para os Países Baixos, disse à AFP Ann Lindstrand, representante da OMS em Cabo Verde.

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"O plano inicial era que o navio partisse daqui para as Ilhas Canárias e o porto de Tenerife (...), mas o navio talvez siga diretamente para os Países Baixos", afirmou.

Ela acrescentou que a OMS está em contato com as autoridades de saúde da Espanha, dos Países Baixos e de Cabo Verde.

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