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Três colombianas mortas em queda de helicóptero são veladas neste domingo no Rio

Rocio Cubillos, de 59 anos, Wendy Manrique, de 37, e Sofia Murillo, de 17, serão veladas no Caju, oito dias após o acidente; piloto também morreu

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As três morreram após a queda da aeronave, no dia 8 de agostoAs três morreram após a queda da aeronave, no dia 8 de agosto - Foto: CBMRJ/Divulgação

Os corpos das três colombianas da mesma família que morreram na queda de um helicóptero durante um passeio turístico no Rio são velados neste domingo, oito dias após o acidente. A cerimônia de despedida de Rocio Cubillos, de 59 anos, Wendy Manrique, de 37, e Sofia Murillo, de 17, acontece das 9h às 15h, na Capela 2 do Cemitério e Crematório da Penitência, no Caju, na Zona Portuária.

Rocio viajava com a filha Wendy e a neta Sofia. As três morreram após a queda da aeronave, no dia 8 de agosto. O piloto Alessandro Rocha, de 51 anos, também não sobreviveu ao acidente.

A demora na identificação e liberação dos corpos marcou os dias seguintes à queda. Ao longo da semana, parentes das vítimas cobraram agilidade do Instituto Médico-Legal (IML). Os corpos, carbonizados após o acidente, precisaram passar por exames odontológicos e antropológicos para que a identificação fosse concluída.

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Victor Manrique, filho de Rocio e irmão de Wendy, esteve no IML na manhã desta segunda-feira, acompanhado de Diego Murillo, pai de Sofia, e Natali Murillo, tia paterna da adolescente. Outros familiares viajaram da Colômbia para acompanhar os procedimentos e participar da despedida.

Nas redes sociais, Victor publicou fotos e vídeos ao lado das três vítimas e escreveu mensagens de homenagem à mãe, à irmã e à sobrinha.

“A última viagem de metade da minha família”, escreveu em uma das publicações.

“Minha irmãzinha, minha mãe e minha sobrinha! Vou amá-las para sempre, nesta vida e na outra!”, afirmou Victor em outra homenagem.

Ao falar sobre a mãe, Rocio, ele escreveu: “Mãe, obrigado por tudo. Por favor, ilumine-me de onde estiver e me proteja nestes dias de escuridão. O amor de mãe é tão grande que tenho certeza de que continuará cuidando de mim. Sinto muito por pedir isso, mas preciso”.

Victor também agradeceu às autoridades e às pessoas que acompanharam a família durante o processo no Brasil e na Colômbia.

Relembre o caso
Victor e a família haviam contratado por R$ 4,4 mil um pacote turístico para sobrevoar a cidade com a empresa Voos Rio Panorâmico. Como eram seis pessoas, o grupo foi dividido em dois. Rocio, Wendy e Sofia embarcaram primeiro e decolaram de Jacarepaguá por volta das 10h40.

No hangar, ficaram Victor, sua mulher, Daniela Castañeda, e a filha do casal, Laura Manrique, que fariam o passeio no segundo voo. A viagem ao Rio tinha como motivo especial a comemoração dos 15 anos de Laura.

Victor contou que trocou mensagens com os familiares enquanto aguardava o retorno da aeronave. Em determinado momento, porém, elas pararam de responder. Cerca de uma hora depois, ele soube da queda por meio de portais de notícias.

Após o velório, a família deverá dar continuidade aos procedimentos para o traslado dos corpos para a Colômbia.

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