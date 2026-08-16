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brasil Três colombianas mortas em queda de helicóptero são veladas neste domingo no Rio Rocio Cubillos, de 59 anos, Wendy Manrique, de 37, e Sofia Murillo, de 17, serão veladas no Caju, oito dias após o acidente; piloto também morreu

Os corpos das três colombianas da mesma família que morreram na queda de um helicóptero durante um passeio turístico no Rio são velados neste domingo, oito dias após o acidente. A cerimônia de despedida de Rocio Cubillos, de 59 anos, Wendy Manrique, de 37, e Sofia Murillo, de 17, acontece das 9h às 15h, na Capela 2 do Cemitério e Crematório da Penitência, no Caju, na Zona Portuária.

Rocio viajava com a filha Wendy e a neta Sofia. As três morreram após a queda da aeronave, no dia 8 de agosto. O piloto Alessandro Rocha, de 51 anos, também não sobreviveu ao acidente.

A demora na identificação e liberação dos corpos marcou os dias seguintes à queda. Ao longo da semana, parentes das vítimas cobraram agilidade do Instituto Médico-Legal (IML). Os corpos, carbonizados após o acidente, precisaram passar por exames odontológicos e antropológicos para que a identificação fosse concluída.

Victor Manrique, filho de Rocio e irmão de Wendy, esteve no IML na manhã desta segunda-feira, acompanhado de Diego Murillo, pai de Sofia, e Natali Murillo, tia paterna da adolescente. Outros familiares viajaram da Colômbia para acompanhar os procedimentos e participar da despedida.

Nas redes sociais, Victor publicou fotos e vídeos ao lado das três vítimas e escreveu mensagens de homenagem à mãe, à irmã e à sobrinha.

“A última viagem de metade da minha família”, escreveu em uma das publicações.

“Minha irmãzinha, minha mãe e minha sobrinha! Vou amá-las para sempre, nesta vida e na outra!”, afirmou Victor em outra homenagem.

Ao falar sobre a mãe, Rocio, ele escreveu: “Mãe, obrigado por tudo. Por favor, ilumine-me de onde estiver e me proteja nestes dias de escuridão. O amor de mãe é tão grande que tenho certeza de que continuará cuidando de mim. Sinto muito por pedir isso, mas preciso”.

Victor também agradeceu às autoridades e às pessoas que acompanharam a família durante o processo no Brasil e na Colômbia.

Relembre o caso

Victor e a família haviam contratado por R$ 4,4 mil um pacote turístico para sobrevoar a cidade com a empresa Voos Rio Panorâmico. Como eram seis pessoas, o grupo foi dividido em dois. Rocio, Wendy e Sofia embarcaram primeiro e decolaram de Jacarepaguá por volta das 10h40.

No hangar, ficaram Victor, sua mulher, Daniela Castañeda, e a filha do casal, Laura Manrique, que fariam o passeio no segundo voo. A viagem ao Rio tinha como motivo especial a comemoração dos 15 anos de Laura.

Victor contou que trocou mensagens com os familiares enquanto aguardava o retorno da aeronave. Em determinado momento, porém, elas pararam de responder. Cerca de uma hora depois, ele soube da queda por meio de portais de notícias.

Após o velório, a família deverá dar continuidade aos procedimentos para o traslado dos corpos para a Colômbia.

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