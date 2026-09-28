A- A+

saúde Três condados da Flórida declaram emergência para surto de dengue Doença transmitida por mosquitos já infectou 190 pessoas por transmissão local no estado e provocou uma morte em Tampa

Três condados da Flórida declararam estado de emergência diante de um surto de dengue considerado "altamente incomum" pelas autoridades de saúde na última semana, segundo o Washington Post e outros veículos americanos.

Hillsborough e Pinellas adotaram a medida na quinta-feira, um dia depois de Pasco, na região centro-oeste do estado, fazer o mesmo. O Departamento de Saúde da Flórida registrou 190 casos de transmissão local e uma morte em diferentes condados.

As autoridades intensificaram as ações para controlar a população de mosquitos e conter a disseminação da doença. Equipes realizam inspeções em residências, entram em contato com moradores e mantêm atividades de captura, monitoramento e testagem dos insetos.

— Isso é altamente incomum para nós — afirmou Chris Wilkerson, porta-voz do condado de Hillsborough, à ABC News.

O número atual de casos representa o segundo maior registro da doença na história da Flórida. Em 2023, foram contabilizados 199 casos, muito acima dos 62 registrados no ano anterior.

As autoridades locais já tratam o problema como algo sazonal a ser enfrentado pelo país, em consequência das mudanças climáticas que favorecem a proliferação do mosquito no pa.

— Acredito que isso se tornará, de certa forma, o "novo normal" — disse também à ABC News Michael von Fricken, professor associado de saúde ambiental e global da Universidade da Flórida.

Casos geralmente estão relacionados a viagens

A maioria das infecções registradas na Flórida está relacionada a pessoas que viajaram recentemente para regiões onde a dengue é mais comum, como Caribe, América Central, América do Sul, Sudeste Asiático e ilhas do Pacífico.

O alerta atual, porém, chama atenção para a possibilidade de transmissão local. Esse é o segundo grande surto da doença registrado nos Estados Unidos continentais nos últimos anos.

O último grande surto de casos contraídos fora da região da fronteira entre Texas e México desde 1945 ocorreu em 2009, em Key West, na Flórida.

Especialistas apontam que uma combinação de fatores pode estar favorecendo o atual cenário, entre eles a proximidade com regiões onde a dengue é endêmica, como Porto Rico, além das fortes chuvas e das temperaturas elevadas, que aceleram a reprodução dos mosquitos.

Mosquitos Aedes são encontrados em grande parte das regiões Sudeste e Sudoeste dos Estados Unidos. Pesquisadores estimam que cerca de 75% do território americano apresente condições climáticas favoráveis à presença desses insetos, segundo levantamento publicado pelo The New York Post.

Mosquitos testados não apresentaram o vírus

As equipes de controle de vetores também acompanham a circulação do vírus entre os mosquitos. Amostras coletadas nas últimas duas semanas apresentaram resultado negativo para dengue.

Além disso, exames laboratoriais indicaram que fêmeas potencialmente infectadas não estão transmitindo o vírus para a própria prole, segundo atualizações do departamento de controle de mosquitos do condado de Hillsborough.

Veja também