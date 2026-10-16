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Tragédia Três crianças e um professor são mortos em ataque armado em escola no Oregon, EUA Além das mortes, uma criança e um professor ficaram gravemente feridos

Três crianças e um professor morreram na quinta-feira (15) em um ataque a tiros em uma escola primária no estado do Oregon, no noroeste dos Estados Unidos, antes de o atirador, um adolescente de 16 anos, ser morto por um morador local, informou a polícia.

O ataque ocorreu na Escola Primária Silver Rail, em Bend, cidade de cerca de 100 mil habitantes próxima a Portland. Além das mortes, uma criança e um professor ficaram gravemente feridos.

Crianças de “cinco, oito e 11 anos” morreram no ataque, assim como um professor, informou o chefe da Polícia de Bend, Mike Krantz, durante uma coletiva de imprensa.

A polícia foi acionada após uma chamada relatando a presença de um atirador ativo. Segundo as autoridades, a pessoa que ligou informou ter sido alvo de vários disparos feitos por um indivíduo armado com uma arma longa.

Os policiais chegaram ao local às 13h02 locais (17h02 no horário de Brasília), apenas alguns minutos após a ligação, afirmou Krantz.

“Momentos depois, um agente informou que o suspeito havia sido baleado por um morador que o viu entrar na escola, o seguiu e o confrontou”, acrescentou.

Os feridos são uma criança de sete anos e um professor de 54 anos, que foram levados para um hospital da região.

“Nossos agentes entraram nas instalações e confirmaram que o suspeito estava morto”, declarou Krantz. Tratava-se de um morador de Bend de 16 anos.

A investigação ainda está em estágio inicial, ressaltou o chefe de polícia, mas os indícios apontam que o atirador “forçou a entrada na escola” disparando contra as portas.

Entre 400 e 450 alunos frequentam Silver Rail, que atende alunos da educação infantil ao quinto ano do ensino fundamental e conta com cerca de 40 funcionários.

As forças de segurança escoltaram os estudantes em vários ônibus até outro local para que pudessem se reunir com suas famílias.

"Tragédia sem sentido"

Pais apreensivos aguardaram a chegada dos alunos nas proximidades de uma igreja. “Claro que estou preocupado”, disse Drew Sharp, pai de um estudante do quinto ano. “Mas confio que ele está bem e continuará bem”, declarou à CBS News.

Durante a noite de quinta-feira, dezenas de pessoas se reuniram em um parque da cidade para uma vigília em homenagem às vítimas.

"Estou completamente em choque, assustada e triste", disse Betsy, que preferiu não revelar o sobrenome. "É algo terrível, mas também uniu as pessoas", declarou à AFP.

O superintendente do distrito escolar de Bend-La Pine, Steven Cook, afirmou estar chocado com o que classificou como uma “tragédia sem sentido”.

“Expressamos nossas mais profundas condolências às famílias e a todas as pessoas afetadas por essa violência. Não há palavras capazes de expressar adequadamente a dor que nossa comunidade está vivendo”, disse em comunicado.

O distrito escolar de Bend-La Pine cancelou as aulas desta sexta-feira em todas as escolas, assim como atividades e eventos esportivos.

Os Estados Unidos convivem frequentemente com episódios de violência armada. Milhares de pessoas morrem todos os anos em um país onde as armas de fogo são amplamente acessíveis.

Desde o início do ano, mais de 360 tiroteios em massa foram registrados no país, segundo a organização Gun Violence Archive, que utiliza essa classificação quando quatro ou mais pessoas morrem em um mesmo incidente.

“Não podemos continuar aceitando isso como um fato da vida”, escreveu a organização GIFFORDS, dedicada à prevenção da violência armada, no X.

Police have shared that three children, ages 5, 8 and 11, and one teacher were fatally shot at Silver Rail Elementary School in Bend, Oregon. A 7-year-old was also injured. America's gun violence crisis is killing our babies. Enough is enough. — GIFFORDS (@GIFFORDS_org) October 16, 2026

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