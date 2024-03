A- A+

GUERRA NA UCRÂNIA Três crianças morrem em bombardeio a cidade ucraniana controlada por Moscou, diz prefeito Alexei Kulemzin, nomeado pelo Kremlin, publicou as informações iniciais em seu perfil no Telegram

O prefeito pró-Rússia de Donetsk, cidade no leste da Ucrânia controlada por Moscou, disse nesta sexta-feira que três crianças morreram após um ataque de Kiev.

“Como resultado de um violento bombardeio noturno (...), três crianças morreram”, disse Alexei Kulemzin, nomeado por Moscou como prefeito de Donetsk, no Telegram.

O ataque teria atingido um prédio residencial onde viviam as crianças, no distrito de Petrovsky. Segundo ainda o prefeito, as vítimas eram uma "menina nascida em 2007, uma menina nascida em 2021 e um menino nascido em 2014".





