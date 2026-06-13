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SAÚDE Três crianças morrem nos EUA após superdose de remédios em meio ao "desafio do anti-histamínico" Tendência viral de redes sociais consiste em tomar 24 comprimidos para induzir alucinações

Três crianças morreram em Connecticut, nos Estados Unidos, nos últimos dois meses em decorrência de overdoses de difenidramina, o anti-histamínico vendido sob a marca Benadryl, segundo o Office of the Child Advocate (OCA), agência que zela pela infância no estado.

Desde 2020, uma tendência de redes sociais chamada “Desafio do Benadryl” incentiva crianças a tomarem o remédio, com novas ondas de casos ressurgindo ocasionalmente. A tarefa consiste em ingerir até 24 comprimidos em 24 horas para provocar alucinações, que depois são gravadas e publicadas na internet.

A quantidade é o dobro da dose máxima diária recomendada para adultos e, segundo os médicos, pode comprometer a respiração a ponto de causar coma, além de produzir outros efeitos tóxicos.

As autoridades não divulgaram as idades das vítimas ou cidades onde moravam. Também não confirmaram oficialmente que as mortes ocorreram durante os desafios.

Efeitos colaterais

A difenidramina é um remédio usado há tempos para tratar alergias, mas os médicos vêm deixando de recomendá-la cada vez mais em favor de medicamentos mais modernos, com menos efeitos colaterais.

Krishnan Narasimhan, chefe da medicina de família do Stamford Hospital, em entrevista à rede estadunidense ABC, fez um alerta para as reações adversas do medicamento. “Ele tem muitos efeitos colaterais. Atravessa a barreira hematoencefálica. Por isso, uma das coisas mais comuns, se você já usou difenidramina ou a administrou a alguém, é que a pessoa fica muito sedada”, afirmou.

A superdosagem pode deixar a pessoa pode ficar extremamente agitada, com batimentos cardíacos acelerados, o que pode levar a complicações cardíacas e até mesmo a uma parada cardíaca e à morte.

O cloridrato de difenidramina, princípio ativo do remédio, é utilizado para aliviar temporariamente sintomas como coriza e espirros causados por alergias ou pelo resfriado comum.

Nos EUA e em outros países, ele costuma ser vendido sem receita médica em lojas de conveniência. Os médicos aconselham as famílias a manter todos os medicamentos guardados em local seguro.

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