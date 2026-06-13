Sáb, 13 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado13/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SAÚDE

Três crianças morrem nos EUA após superdose de remédios em meio ao "desafio do anti-histamínico"

Tendência viral de redes sociais consiste em tomar 24 comprimidos para induzir alucinações

Reportar Erro
Três crianças morrem nos EUA após superdose de remédios em meio ao "desafio do anti-histamínico"Três crianças morrem nos EUA após superdose de remédios em meio ao "desafio do anti-histamínico" - Foto: Pixabay

Três crianças morreram em Connecticut, nos Estados Unidos, nos últimos dois meses em decorrência de overdoses de difenidramina, o anti-histamínico vendido sob a marca Benadryl, segundo o Office of the Child Advocate (OCA), agência que zela pela infância no estado.

Desde 2020, uma tendência de redes sociais chamada “Desafio do Benadryl” incentiva crianças a tomarem o remédio, com novas ondas de casos ressurgindo ocasionalmente. A tarefa consiste em ingerir até 24 comprimidos em 24 horas para provocar alucinações, que depois são gravadas e publicadas na internet.

A quantidade é o dobro da dose máxima diária recomendada para adultos e, segundo os médicos, pode comprometer a respiração a ponto de causar coma, além de produzir outros efeitos tóxicos.

Leia também

• Nova pesquisa contesta suposto efeito anti-inflamatório da creatina; entenda

• Cientistas descobrem por que efeito de remédios como Ozempic pode desacelerar com o tempo

• Jovem é levado à UTI após consumir combinação de remédios e bebida alcoólica em escola

As autoridades não divulgaram as idades das vítimas ou cidades onde moravam. Também não confirmaram oficialmente que as mortes ocorreram durante os desafios.

Efeitos colaterais
A difenidramina é um remédio usado há tempos para tratar alergias, mas os médicos vêm deixando de recomendá-la cada vez mais em favor de medicamentos mais modernos, com menos efeitos colaterais.

Krishnan Narasimhan, chefe da medicina de família do Stamford Hospital, em entrevista à rede estadunidense ABC, fez um alerta para as reações adversas do medicamento. “Ele tem muitos efeitos colaterais. Atravessa a barreira hematoencefálica. Por isso, uma das coisas mais comuns, se você já usou difenidramina ou a administrou a alguém, é que a pessoa fica muito sedada”, afirmou.

A superdosagem pode deixar a pessoa pode ficar extremamente agitada, com batimentos cardíacos acelerados, o que pode levar a complicações cardíacas e até mesmo a uma parada cardíaca e à morte.

O cloridrato de difenidramina, princípio ativo do remédio, é utilizado para aliviar temporariamente sintomas como coriza e espirros causados por alergias ou pelo resfriado comum.

Nos EUA e em outros países, ele costuma ser vendido sem receita médica em lojas de conveniência. Os médicos aconselham as famílias a manter todos os medicamentos guardados em local seguro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter